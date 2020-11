Matosinhos lança serviço de entregas gratuitas para apoiar os restaurantes

A Câmara de Matosinhos lançou um modelo municipal gratuito de entregas ao domicílio, de forma a ajudar os restaurantes do concelho. A medida vai funcionar nos próximos dois fins-de-semana, nos quais decorrerá o recolher obrigatório a partir das 13.00. As refeições serão entregues por 75 táxis.

O serviço matosinhos.come será inteiramente gratuito para restaurantes e clientes, sendo os custos de entregas assumidos pelo município. Vai abranger todo o concelho de Matosinhos e os concelhos limítrofes num raio de cinco quilómetros, num total de 54 uniões de freguesias do Porto, Vila do Conde, Maia, Valongo, Gondomar e Vila Nova de Gaia – descubra aqui se a sua área de residência está incluída.

Basta ligar para o restaurante, fazer o seu pedido, indicar a morada de entrega e escolher o método de pagamento – ou fazê-lo directamente ao restaurante através de meios digitais, ou em dinheiro, entregue ao taxista. Na lista de restaurantes aderentes, que já são mais de 100, pode consultar os menus e os contactos para fazer o seu pedido. O valor mínimo da encomenda para entrega deverá ser de 5€.

Esta medida foi criada pela Câmara de Matosinhos, em articulação com o sector da restauração local e com a MATOCOOPER - Cooperativa de Táxis do Concelho de Matosinhos. Todos os restaurantes do concelho podem aderir através deste formulário.

