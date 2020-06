Matosinhos é a primeira autarquia da Área Metropolitana do Porto a reabrir as piscinas e ginásios municipais. A partir de 4 de Junho, vão funcionar entre as 10.00 e as 21.30.

As piscinas de Matosinhos, Perafita, Leça do Balio, Guifões, Senhora da Hora e Custóias reabrem a 4 de Junho com aulas para crianças, adultos e classes livres, sujeitas sempre a marcação prévia. A excepção são as aulas destinadas à população sénior e às grávidas que, por indicação da Direcção-Geral de Saúde, continuam suspensas.

O acesso aos balneários está interdito, mas os utentes poderão usar cacifos para guardar os seus pertences. É também recomendado o uso de óculos na piscina. A empresa municipal Matosinhos Sport alerta para a obrigatoriedade do distanciamento social de 2 metros nas áreas comuns e informa que dispensadores de álcool gel estão disponíveis para uso dos utentes.