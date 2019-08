Matosinhos vai receber um festival de influenciadores digitais

Para celebrar o Dia Internacional da Juventude, 12 de Agosto, o Jardim do Condomínio Palácio da Enseada, em frente à praia de Matosinhos, vai receber a segunda edição do EUTOBÓRA. Um evento de entrada gratuita que lhe vai dar a oportunidade de conhecer vários influenciadores digitais portugueses.

Apesar de ser um evento grátis, quem quiser participar tem até à próxima sexta-feira, dia 9, para levantar a sua pulseira de Meet and Greet nas Casas da Juventude do município. Isto é, caso seja fã do Sirkazzio e do Hélder Tavares ou d'Os Nova e do Paulo Sousa, tem que passar pela de São Mamede de Infesta. Para a Owhanna e a Vânia Fernandes as pulseiras estão na de Santa Cruz do Bispo. E se o Diogo Costa e a Mathgurl forem mais do seu interesse tem que ir à Casa da Juventude de Matosinhos.

Criada pela Câmara Municipal de Matosinhos a iniciativa acontece entre as 15.00 e as 20.00. Antes disto, a partir das 10.00, pode contar com aulas de skate dadas pela Associação de Skate do Porto, junto ao local do evento principal.

© DR

