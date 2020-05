O Maus Hábitos volta a abrir as portas na terça-feira, dia 2 de Junho, com o espaço renovado e uma programação que pretende dar continuidade à sua actividade enquanto plataforma alternativa, em que as artes, a música, a comida e a bebida se cruzam.



A cultura vai ser saboreada à mesa e de forma mais intimista. As noites de terça serão dedicadas à literatura, através da rubrica Palavra à Mesa, que dá palco a Ana Deus (Três Tristes Tigres) para a leitura de contos e muita conversa. As noites de quarta voltam a estar focadas no grande ecrã, em parceria com o Porto Shortcutz e o Porto Femme, no ciclo Cinema à Mesa. Para as noites de quinta, a aposta recai na música, através de concertos intimistas com jantar. Neste primeiro mês de Sons à Mesa, estão confirmadas as actuações do guitarrista Grutera, S. Pedro (ex-doismileoito), Little Friend (John Almeida) e O Manipulador, a one-man-band de Manuel Molarinho (Baleia, Baleia, Baleia). Aos sábados, regressam ao pátio os Hábitos de Esplanada, com uma selecção de DJs à tarde.



Com horário contínuo das 12.00 às 23.00, de terça a sábado, o restaurante Vícios de Mesa, que até agora funcionava apenas no salão nobre e pátio, passa agora a estender-se à sala de espectáculos, com um menu especial de snacks para comer sem talheres, e servindo à carta às sextas e sábados. Ao domingo, o horário mantém-se das 12.00 às 16.00, com destaque para o brunch.



A partir de 6 de Junho, a Sala de Exposições acolhe o trabalho time and technics do berru, colectivo portuense reconhecido pelo seu trabalho no cruzamento da tecnologia, arte, ciência e filosofia. A Mupi Gallery mantém em exibição o trabalho +[mira]+, de Pedro Tudela, no âmbito do Ciclo “O Poético ou Político?” com curadoria de João Baeta. A 25 de Junho, é inaugurada a primeira exposição fora de portas, que leva à rede de MUPIs da cidade obras de 24 artistas nacionais.



O acesso a estes eventos e exposições é gratuito, com a excepção dos concertos com jantar (Sons à Mesa), cuja entrada tem o valor de 10€ por pessoa e funciona por pré-venda. Atendendo à lotação de pessoas sentadas à mesa na sala de espectáculos (38 pessoas), o Maus Hábitos disponibilizará no seu site um sistema de reserva para as rubricas Palavra à Mesa e Cinema à Mesa, assim como para o acesso geral ao restaurante.

