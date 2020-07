Mawui: estas caixas têm tudo o que precisa para fazer tie dye na roupa

Pode escolher quantas e quais as cores com que quer tingir a sua roupa. Lixívia, nunca. Livro de instruções, sempre.

A Mawui cheira a novo e vem dentro de uma caixa de cartão singela. Lá dentro está todo o material para poder pôr mãos à obra e aventurar-se na técnica tie dye sem precisar de lixívia – só de muita cor e criatividade.

A ideia surgiu ainda durante a quarentena, mas as limitações desse período impediram que a marca tivesse nascido antes. “Durante aqueles meses nós queríamos de facto fazer alguma coisa, mas estava tudo fechado, não conseguimos reunir o material todo para as caixas e acabámos por adiar o projecto”, explica Mel Duarte que, juntamente com o namorado Gonçalo Ramalho, dá a cara pela marca.

A tendência Do It Yourself, que inundou os lares durante o confinamento, não foi excepção em casa de Mel. “Acho que toda a gente ficou com vontade de fazer alguma coisa durante a quarentena”, conta. “O conceito das boxes não é novo, mas cresceu com a tendência do DIY e quisemos aproveitar essa oportunidade no sentido também de alertar para o consumismo.”

A indústria da moda é uma das mais poluentes no mundo, com os têxteis a demorarem décadas a desaparecer, e “o consumismo desenfreado continua a alimentar essa cadeia”, acrescenta Mel. “O nosso objectivo era de facto reaproveitarmos roupa que tínhamos em casa e o tie dye foi um caminho que encontrámos para, em vez de deitarmos fora as peças, transformá-las e incentivar os outros a fazê-lo”.

É essa a premissa da Mawui: levar até casa das pessoas a papinha toda feita, que é como quem diz uma caixa DIY com todos os materiais necessários para tingir uma peça – preferencialmente uma t-shirt.

“O boom do tie dye foi nos anos 60, 70 com o movimento hippie, os anos 90 ainda apanharam essa onda, mas depois quase que se aboliu esta moda”, diz. “Agora, voltou em força e o melhor de tudo é que toda a gente pode fazer em casa.”

Existem várias caixas disponíveis no site, acabadinho de lançar no dia 13 de Julho, e de onde são feitas as encomendas. Encontra por lá a caixa completa (24,99€) que traz a t-shirt, duas garrafas de cor, um par de luvas, um protector de superfície, elásticos e um livro de instruções – como preço de lançamento da marca, é possível comprar a caixa com t-shirt por 19,99€. Quem já tiver por casa alguma peça de roupa pronta a usar nestas aventuras, pode pedir a caixa que traz o mesmo material que a anterior, à excepção da t-shirt (14,99€).

Existe também uma box com t-shirt para criança, uma boa experiência para fazer em família, e é sempre possível acrescentar mais cores (2,99€/cada cor extra).

O livro de instruções indica, passo a passo, o que deve fazer e com várias técnicas tie dye que pode seguir. Ainda que, nota Mel Duarte, toda a gente seja livre de ir procurar outras formas de dobrar e colorir o tecido.

“A nossa base é a sustentabilidade e toda a questão do consumismo desenfreado e, por isso, claro que tentámos ter também as nossas embalagens o mais sustentáveis possível”, explica. “Infelizmente as embalagens das tintas foi algo que ainda não conseguimos encontrar noutro material e são de plástico, mas é um processo constante de procura por melhores soluções.”

