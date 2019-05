Médis Corrida Marginal Douro powered by Destak regressa a Gaia este domingo

A 5.ª edição da Médis Corrida Marginal Douro powered by Destak regressa este domingo, 12 de Maio, à Douro Marina em Vila Nova de Gaia.

Com início marcado para as 09.30, a prova oferece duas opções aos participantes: uma corrida de 5 km, “perfeita para famílias, crianças e todos aqueles que gostam de caminhar ou correr a uma velocidade mais moderada”, segundo a organização, e outra de 10 km, “para quem gosta de competição”.

O percurso dos 10 km começa e termina na Douro Marina. Segue, primeiro, em direcção à Avenida Beira Mar, através da zona pedonal do Canidelo, com destino ao Cais do Cavaco. Aqui inverte-se o percurso de regresso ao ponto de partida.

Por sua vez, a corrida de 5 km, parte também do mesmo local, em direcção à Avenida Beira Mar, e o retorno acontece antes da Rua Arca de Noé.

Até esta terça-feira, dia 7 de Maio, as inscrições têm um preço especial — 15€ ou 10€ dependendo da prova — e podem ser feitas na página oficial do evento. As inscrições efectuadas no próprio dia têm um custo de 20€.

Air Bungee, massagens, rastreios de saúde, insufláveis, pinturas faciais e brindes serão algumas das actividades que os participantes poderão usufruir.

Na edição passada, em 2018, a Médis Corrida Marginal Douro powered by Destak contou com cerca de três mil participantes.

