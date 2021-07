Meia-Nau: o peixe mais fresco de Matosinhos chegou ao Porto

O peixe vem directamente da lota para a brasa, no restaurante em Matosinhos e agora também no Porto. O novo Meia-Nau abriu na Travessa de Cedofeita, com esplanada.

O Meia-Nau abriu em Matosinhos em 2019, para servir o melhor peixe e marisco fresco que vem directamente da lota todos os dias. Em Junho deste ano, o restaurante ganhou um irmão mais novo no Porto, na Travessa de Cedofeita, com uma esplanada ao ar livre nas traseiras.

A carta é a mesma nos dois espaços e a cozinha tem ao leme o chef Pedro Silva. A estrela da casa é o peixe feito na brasa, com aquilo que o mar dá nesse dia, como lulas, sardinhas, carapau, salmão, besugo, dourada, robalo, rodovalho, linguado, garoupa ou goraz. Pode acompanhar o peixe grelhado com salada mista ou de pimentos, arroz branco ou de legumes, batata frita ou cozida.

© DR / Meia-Nau Porto

Há também pratos tradicionais portugueses à base de peixes e frutos do mar, como polvo à lagareiro, arroz de marisco, arroz de polvo com filetes, bacalhau à lagareiro, feijoada de lulas com gambas e peixe-galo frito com açorda de ovas.

Quem preferir carne, pode entreter-se com febras de porco ou vazia de novilho na brasa. Nas sobremesas há propostas como fruta da época, leite-creme, baba de camelo, bolo de bolacha, pudim abade de Priscos, tarte de brigadeiro e fondant de caramelo com gelado. Para beber, há cocktails e uma extensa carta de vinhos.

Porto: Travessa de Cedofeita, 48. 93 708 0800. 12.00-15.00 e 19.00-22.00 (encerra à segunda).

Matosinhos: Rua Heróis de França, 375. 224 035 015. 12.00-22.00 (encerra à terça).

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal