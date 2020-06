Mercado da Foz do Douro reabre após obras de requalificação

O Mercado da Foz do Douro reabriu ao público de cara lavada e com todas as medidas de prevenção e segurança.

O Mercado da Foz do Douro, que completou no ano passado 75 anos de existência, reabriu ao público no início do mês após obras de requalificação. Localizado na Rua de Diu, o mercado mantém viva a proximidade aos pequenos produtores hortícolas da freguesia e ao peixe fresco que chega do mar. Conta ainda com espaços de restauração e de pequenos negócios ligados a ofícios tradicionais. Tem talhos, peixarias, legumes frescos e floristas, mas também actividades do comércio local, como os ofícios de sapateiros e lojas de retrosaria e artesanato.

As obras de requalificação, praticamente concluídas, incluem a substituição da cobertura existente, que garante maior segurança e conforto térmico a comerciantes e clientes. A antiga chapa de fibra de vidro e treliças metálicas, que estava muito degradada, foi substituída por "uma nova estrutura em tubulares de aço pintado suportando painéis envidraçados", refere o portal municipal. Foi também projectada uma nova rede de alimentação eléctrica e de telecomunicações, e toda a iluminação foi substituída por luzes LED. Foi melhorada a segurança contra incêndios, saídas de emergência, a drenagem pluvial, as condições de habitabilidade e segurança das lojas.

Neste regresso, o Mercado da Foz do Douro está a funcionar de segunda a quinta-feira, das 07.00 às 18.00. Às sextas e sábados encerra às 23.00.

