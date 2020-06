O Mercado do Livro, organizado pela editora Calendário de Letras, está de volta. Este ano muda-se para o Palácio da Bolsa, entre 18 de Junho e 5 de Julho, com actividades culturais, exposições, leituras para todos os gostos e livros vendidos ao peso.

O Mercado do Livro vai estar aberto todos os dias, entre as 10.00 e as 19.00, com entrada livre. Vai contar com promoções especiais de mais de 50 editoras nacionais e estrangeiras, incluindo exemplares mais difíceis de encontrar nas livrarias.

Este ano, como em qualquer outro evento, as medidas de segurança e higiene serão reforçadas. Haverá entrada limitada, medição de temperatura corporal e gel desinfectante à entrada do edifício, e o uso de máscara e o distanciamento físico serão obrigatórios.

