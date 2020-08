Mercado Ferreira Borges vai receber uma feira dedicada aos vinhos portugueses

A terceira edição do evento Vinhos a Descobrir acontece nos dias 26 e 27 de Setembro no Mercado Ferreira Borges (Hard Club). Esta mostra e feira de vinhos, produzida pela INSPIRE, vai permitir descobrir os vinhos portugueses, juntando produtores e apreciadores.

Num espaço amplo e com as medidas de segurança que os tempos exigem, estarão presentes produtores nacionais de vinhos tranquilos (DOC, Regionais, IG), vinho do Porto, vinho verde, vinho da Madeira e espumantes. Os visitantes terão a possibilidade de falar com os produtores, comprar vinho a copo e garrafa, bem como produtos regionais e gourmet.

Durante o evento haverá animação assegurada por DJs, provas harmonizadas diárias e um encontro com profissionais do sector, como restaurantes, garrafeiras, bares e distribuidores.

No sábado, dia 26 de Setembro, as portas vão estar abertas das 15.30 às 21.30 e no domingo 27 entre as 15.30 e as 20.30. A entrada custa 3€ ou 5€ com copo, incluindo um vale de desconto de 1€ na compra de 10€ ou mais em vinho.

