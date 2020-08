Metade e Meia: a cozinha de Pedro Limão chegou à Coração Alecrim

O pátio de uma das mais bonitas lojas da cidade, a Coração Alecrim, na Travessa de Cedofeita, ganhou uma nova vida com a abertura do Metade e Meia, um novo projecto comandado pelo chef Pedro Limão, em soft opening até 15 de Setembro. "Conheço a Rita [Dixo, uma das proprietárias] há muito tempo e esta já era uma ideia antiga", explica.

"O Metade e Meia cose-se, funde-se com a Coração Alecrim", uma loja que privilegia o que é local e sustentável. Tal como Pedro, na cozinha, onde cria pratos de conforto para partilhar, que vão mudando semanalmente. O tártaro de atum, os rissóis de berbigão com tinta de choco e o bife com foie gras e vinho do Porto vão ficando, mas o guisado de porco preto e o bolo da Lúcia, com amêndoa e ovos moles, podem já não estar disponíveis para a semana.

Uma refeição completa pode rondar os 25-30€, mas também pode passar por lá para petiscar e beber um copo de vinho natural. O Metade e Meia está aberto de quarta a sábado, das 12.30 às 18.00.

Numa fase particularmente difícil para a restauração, o restaurante homónimo do chef, no Bonfim, está de portas abertas e a precisar de ajuda. Por isso, criou uma campanha de crowdfunding, cujo objectivo é atingir os 30 mil euros.

