Metro do Porto vai ter máscaras e gel desinfectante à venda

A partir de segunda-feira, 4 de Maio, é obrigatório o uso de máscara ou viseira nos transportes públicos. O Metro do Porto reforça a operação em todas as linhas com regras de segurança e limpeza acrescidas, no dia em que as validações voltam a ser obrigatórias. Algumas máquinas de venda automática vão vender gel desinfectante, máscaras e luvas descartáveis.

Com o levantamento do estado de emergência nacional, 4 de Maio será a data para o regresso do Metro do Porto aos novos padrões de mobilidade. A empresa vai garantir um reforço das operações de desinfecção e a lotação das composições será limitada a dois terços da sua capacidade, promovendo "o distanciamento social e a preservação da distância de segurança entre clientes", assinala a operadora em comunicado. Com uma oferta de 95%, em circulação vão estar 81 veículos.

No interior dos veículos e nas estações é obrigatório o uso de máscara. A generalidade das máquinas de venda automática na rede do Metro do Porto terá máscaras descartáveis (1,50€) e reutilizáveis (3€) para venda. Em alguns destes pontos será igualmente possível adquirir luvas descartáveis (0,50€) e embalagens de álcool gel (2€). Nas estações de maior procura, estarão instalados dispensadores de álcool gel para higienização das mãos.

