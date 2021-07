Mimo’s Smoke House: a nova casa de barbecue americano no Porto

O barbecue do Texas chegou à Avenida da Boavista. Em frente à Casa da Música, com esplanada, o Mimo's Smoke House tem várias opções de sandes com carne cozinhada a carvão e lenha durante longas horas e a baixa temperatura.

O casal venezuelano José Arras e Karina Nascimento embrenhou-se na cultura do barbecue durante várias viagens pelos Estados Unidos. Mas foi em Portugal, em plena pandemia, que transformaram essa paixão num negócio: o Mimo's Smoke House.

Começaram na varanda de casa, ainda no primeiro confinamento, até que abriram dois restaurantes em Braga. Chegaram ao Porto este ano, no dia 15 de Julho, com uma nova casa na Avenida da Boavista, em frente à Casa da Música, com duas esplanadas.

© DR Mimo's Smoke House Porto

O Mimo's Smoke House honra a tradição caseira do barbecue texano com vários tipos de carne cozinhada num assador a carvão e lenha durante longas horas, a baixa temperatura. Pode pedir no prato ou em pão caseiro, conjugar com diferentes acompanhamentos e casar com cerveja artesanal.

Não faltam as clássicas pulled pork (9,90€), pulled chicken (9,90€) e baby back ribs (10,90€), que podem ser servidas no pão ou no prato. Mas também há criações da casa como a Crispy Fort Worth (10,90€), com pulled pork, cebola crocante e coleslaw, a Hot El Paso (10,90€), com pulled chicken, jalapeño e cheddar premium, ou a Weird Austin (11,90€), com carne à escolha e triplo cheddar.

© DR Mimo's Smoke House

O departamento das sobremesas é também de inspiração americana, com opções como o cookie brownie com bola de gelado (4€), o cheesecake brownie (3,50€) e o NY cheesecake de morango (4€). Para beber, há refrigerantes e várias cervejas artesanais americanas e portuguesas.

© DR Mimo's Smoke House

O restaurante está também no Uber Eats, com uma campanha de lançamento especial que permite aos utilizadores comprar um produto e receber outro, entre 26 de Julho e 8 de Agosto.

Avenida da Boavista, 719 (Porto). Ter-Dom 12.00 -15.00 e 19.00 - 22.00. Site oficial, Instagram, Facebook. Disponível via Uber Eats.

