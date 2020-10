Mito lança brunch de Halloween com muita abóbora

No sábado 31, a partir das 11.00, o Mito vai ter um menu de brunch inspirado no Halloween e disponível para levantamento no restaurante ou entrega ao domicílio (até 4 km o preço é de 2,50€ pela entrega e acrescem 0,70€ por cada quilómetro extra).

O menu, desenvolvido pelo chef Pedro Braga, e disponível para duas pessoas a 40€, tem na abóbora o ingrediente-estrela.

Conte com latte de abóbora, babka de abóbora e chocolate, caril de abóbora, grão e ovo estrelado, abóbora hokkaido recheada com arroz selvagem, funcho, maçã, pecan e romã com vinagrete de tahini, cookie de abóbora e choco chips, e um mocktail de abóbora, pêra e gengibre. Se lhe quiser juntar um kick de vodka, paga mais 3€.

As reservas devem ser feitas o quanto antes através do 22 208 1059.

