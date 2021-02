Modatex lança catálogo de cursos online e gratuitos

No total, são 11 cursos sobre temáticas como marketing ou design, todos relacionados com o mundo da moda.

A partir do fim do mês, vai poder aprender tudo o que sempre quis saber sobre moda, com os cursos online e gratuitos da Modatex, uma das mais reputadas escolas da área no país, com sede no Porto.

As inscrições já estão abertas para os 11 cursos pensados para o público em geral e com horários em regime laboral e pós-laboral. Esta oferta formativa faz parte da programação da Academia de Inverno da escola de moda e, apesar de variarem, as temáticas são todas focadas no universo têxtil.

Pode escolher, por exemplo, o curso "História e Cultura de Moda do século XX - Introdução", cujas sessões acontecem aos sábados, entre as 10.00 e as 13.00, entre 27 de Fevereiro e 24 de Abril; ou "Tendências de Moda e Trend Boards", que vai ocupar as quintas-feiras, entre as 20.00 e as 23.00, de 4 de Março a 15 de Abril; ou ainda "Comunicação Digital - Estratégia e Marketing", marcado para as quartas e sábados, entre as 20.00 e as 22.00 e 15.00-17.00, respectivamente. Pode consultar todos os cursos disponíveis online.

Todas as formações vão ser leccionadas por diferentes especialistas na área, que colaboram, frequentemente, com a escola de moda. A Modatex tem uma oferta formativa variada e é frequente abrirem novas inscrições para cursos como português para estrangeiros, inglês, entre outros.

