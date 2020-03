MoMA oferece cursos gratuitos de arte online

Quer seja um amante de arte, capaz de ficar vários minutos a contemplar uma obra, imaginando os processos, as técnicas e as histórias que ela esconde, ou um simples curioso, empenhado em explorar as diversas áreas de conhecimento e descobrir factos interessantes sobre elas, este cantinho da Internet é para si. Através da plataforma Coursera, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA) disponibiliza vários cursos de arte que pode fazer de forma gratuita.

“What is Contemporary Art?” é uma porta de entrada para um mundo que, muitas vezes, tem dificuldade a chegar a um público que não o especializado. A partir de mais de 70 obras da colecção do MoMA, situadas entre 1980 e a actualidade, e dos testemunhos de artistas, arquitectos e designers de todo o mundo sobre processos criativos, materiais, técnicas e inspirações, procura-se responder à questão levantada. As sessões são dadas em inglês, com legendas disponíveis em inglês e espanhol.

Também pode recuar ao pós-guerra e descobrir como foram criadas as obras abstractas de nomes como Willem de Kooning, Yayoi Kusama, Jackson Pollock ou Mark Rothko. "In the Studio: Postwar Abstract Painting" permite-nos mergulhar no pensamento e na técnica destes artistas através de demonstrações em estúdio e de visitas a galerias. Este curso completa-se através da realização de testes e trabalhos escritos ou pela participação em exercícios de pintura abstracta.

Além das artes plásticas propriamente ditas, pode descobrir áreas como a fotografia e design de moda. Apesar de passarmos boa parte do tempo a tirar, partilhar ou ver fotografias, raramente paramos para analisar e interpretar o que está à nossa frente. Com base em imagens do MoMA, "Seeing Through Photographs" pretende "tratar a discrepância que há entre ver e compreender as fotografias através da introdução de ideias, abordagens e tecnologias que levaram à sua criação”. Já "Fashion as Design" explora o design de moda a partir de 70 peças de vestuário e acessórios de todo o mundo, cuja história, desenvolvimento, usos e significados ao longo do tempo são explicados das perspectivas social, política, cultural, económica e ambiental.

Estes e outros cursos, que pode consultar aqui, são leccionados por curadores, conservadores de arte, historiadores de arte e investigadores ligados ao museu. Apesar de serem em inglês, alguns disponibilizam legendas noutros idiomas.

