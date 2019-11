Aos 77 anos, José Mário Branco morreu. O cantautor do Porto, que no ano passado comemorou 50 anos de carreira, ficou conhecido com o disco "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades", de 1971, e, mais recentemente, compôs e produziu álbuns de Camané e Kátia Guerreiro.

