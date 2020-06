O município da Maia vai plantar uma árvore por cada criança que nascer no concelho. A iniciativa "1 maiato, 1 árvore, 1 amigo" quer criar uma relação mais afectuosa entre os cidadãos e as árvores.

A iniciativa, lançada através do Pelouro do Ambiente, prevê a plantação de uma árvore por cada maiato recém-nascido, levada a cabo pelos seus pais, em data e local a definir. Segundo o comunicado oficial, o objectivo é "reforçar o sentido de pertença dos cidadãos com as árvores, bem como o compromisso pela protecção da natureza".

Será ainda entregue um Certificado de Participação, onde o recém-nascido é declarado como “Maiato, Amigo da Natureza”, constando a sua identificação, bem como da árvore plantada, que lhe será atribuída simbolicamente. As inscrições podem ser feitas através deste formulário e a plantação das árvores será feita na época apropriada, sendo agendada atempadamente.

