Museu Amadeo de Souza-Cardoso reabre com nova exposição

O Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso (MMASC), em Amarante, reabriu no dia 2 de Setembro com a exposição Amadeo, entretecem-se as gerações..., inspirada nas palavras de António Cardoso, o antigo director do museu. A mostra realça o "entretecer" das gerações amarantinas presentes na colecção permanente do MMASC, mantendo Amadeo de Souza-Cardoso como seu patrono e principal referência.

Até 31 de Dezembro, vai poder ver obras de Amadeo de Souza-Cardoso, António Carneiro, Acácio Lino e Manuel Monterroso. O museu está aberto de terça-feira a domingo, entre as 10.00 e as 12.30 e das 14.00 às 18.00. A entrada tem o valor de 1€, com descontos para jovens e seniores, sendo gratuita até aos 15 anos.

© DR

Inserido no antigo Convento de S. Gonçalo, o Museu Amadeo de Souza-Cardoso foi fundado em 1947 para reunir materiais da história de Amarante e fazer jus à memória de artistas, escritores e outras figuras amarantinas. Ao longo dos anos, a sua vocação definiu-se como museu de arte moderna e contemporânea portuguesa, reunindo uma colecção de obras, de onde se destacam os núcleos do naturalista António Carneiro e do precursor da modernidade em Portugal, Amadeo de Souza-Cardoso.

Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso: Alameda Teixeira de Pascoaes, Amarante. Ter-Dom 10.00-12.30 e 14.00-18.00. Entrada: 1€ (geral), 0,50€ (Cartão Jovem e maiores de 65 anos), grátis até aos 15 anos.

+ Amarante é um dos melhores destinos da Europa a visitar em 2021

+ Largo do Paço apresenta nova carta inspirada no melhor da cozinha portuguesa

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal