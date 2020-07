Museu das Marionetas do Porto reabre com nova exposição

O Museu das Marionetas volta a abrir as portas com a exposição 'Marionetas Contemporâneas: Criações e discursos'. Para ver entre 15 de Julho e 31 de Janeiro.

Ao longo de quatro meses, a equipa do Teatro das Marionetas do Porto esteve de portas fechadas a trabalhar num novo projecto, renovando o espaço, as peças e os discursos que se expandem a partir dessas. A nova exposição, que inaugura a 15 de Julho, segue o conceito base do Museu das Marionetas do Porto, assumindo a relação teatro/museu, a criação de espectáculos e a exposição das peças.



Da exposição Marionetas Contemporâneas: Criações e discursos fazem parte peças emblemáticas da companhia (Miséria, Vai no Batalha, Óscar, História da Praia Grande, entre outras), e novos espaços criados a pensar em novas dinâmicas com o público. Esta mostra permite "uma fruição diversa, capaz de transportar o visitante para outro lugar, através das peças expostas, dos adereços, das histórias e de todas as actividades propostas num programa dirigido a todo o público", refere o comunicado.



Além do mundo das marionetas contemporâneas de autor, até 31 de Janeiro pode descobrir o trabalho da fotógrafa Susana Neves e uma peça doada pelo artista plástico Ricardo Leite, pintada e inspirada nas marionetas do espectáculo Macbeth, de João Paulo Seara Cardoso.

O Museu das Marionetas do Porto vai estar aberto na Rua de Belmonte de segunda a domingo, das 14.00 às 18.00. É obrigatório o uso de máscara, a desinfecção das mãos à entrada e um distanciamento de dois metros. A lotação máxima é de dez visitantes em simultâneo e o museu fechará diariamente entre as 16.00 e as 16.30 para desinfecção.

