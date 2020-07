As duas exposições temporárias patentes no Polo Central do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP) deveriam encerrar em Julho, mas foram prolongadas. Agora pode ver as mostras Um Século e Tanto – 130 anos da National Geographic e também Culturas e Geografias até ao dia 27 de Dezembro de 2020.

Ambas as exposições podem ser visitadas de terça a domingo, das 10.00 às 18.00, com entrada pelo Jardim da Cordoaria. Tendo em conta o inevitável impacto económico da pandemia, o Museu oferece agora uma redução no valor dos bilhetes de acesso a estas exposições. Poderá consultar os novos preçários no site do MHNC-UP.

A exposição Um Século e Tanto desafia os visitantes a percorrer os 130 anos de história da National Geographic através de mais de 300 fotografias, mapas e outros objectos. Pode recordar momentos célebres como a chegada de Robert Peary ao Pólo Norte, em 1909, a descoberta de Machu Picchu, o toque de Jane Goodall a um chimpanzé recém-nascido ou as viagens do oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau. O bilhete regular custa 4€, estudantes e seniores pagam 2€.

Múmias, armas, ou máscaras de guerra provenientes das primeiras civilizações humanas são algumas das mais de 250 peças arqueológicas e etnográficas que ajudam a contar a história das Culturas e Geografias, uma exposição que reúne um acervo único em Portugal e que surge agora reunido pela primeira vez em oito décadas, em parceria com o Museu Nacional de Soares dos Reis. O bilhete regular custa 3€, estudantes e seniores pagam 1€.

