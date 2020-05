Museu Nacional Soares dos Reis deverá reabrir no Verão

O Museu Nacional Soares dos Reis fechou a 13 de Março para obras de remodelação, depois de alguns meses a funcionar com encerramentos parciais. A reabertura estava prevista para o fim de Abril ou início de Maio, mas a Covid-19 provocou atrasos e, agora, espera-se que abra apenas no Verão, segundo informação avançada à Lusa por Maria João Vasconcelos, directora do espaço. A data oficial, assim como as normas de funcionamento que a entidade vai adoptar devido ao novo coronavírus, serão anunciadas “logo que possível”.

No entanto, não passará em branco a data de 18 de Maio – é o Dia Internacional dos Museus e a data apontada pelo Governo para a reabertura de museus, palácios e monumentos. “Reabriremos digitalmente, mostrando online algumas colecções ou peças em reserva há muitos anos. Apesar de todos os detalhes desta “abertura digital” só serem revelados no dia do arranque, a responsável já adiantou que “as peças do museu, em vez de terem só uma informação básica, vão ter informações mais desenvolvidas, nomeadamente pelos vários curadores”. Por enquanto, a hipótese de visitas virtuais ao Museu foi descartada pela responsável.

As obras, com um orçamento superior a um milhão de euros, começaram em Agosto. De acordo com a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), o museu conta com um projecto de Modernização e Dinamização que inclui a “requalificação das salas de exposição, de forma a dotá-las de novo equipamento, bem como a realização de exposições temporárias”.

