Na Agrafo Studio há flores, cerâmica e café de especialidade

A Agrafo Studio é a nova concept store do Quarteirão das Artes e por lá convivem cerâmicas, flores e café de especialidade. Mas não só: nas traseiras da loja também se instalou um estúdio, onde se desenvolvem projectos "nas áreas de arquitectura e design interiores", como explica Ema Ramos, uma das sócias.

De portas abertas desde 30 de Maio no lugar da antiga Oficina Baganha, num edifício do arquitecto Marques da Silva, este espaço onde se "agrafam diferentes disciplinas artísticas" tem nas flores uma das mais-valias. "Tento trabalhar com flores que não se encontram noutros sítios", diz Ema. A maioria chega da Holanda, mas também há flores portuguesas (algumas vindas do jardins dos pais, em Gaia).

Para escolher, não faltam opções: das plantas aos ramos personalizados, passando pelo bouquet da semana (15€-25€) ou pelo pack de mini bouquet e café de filtro, a 5€. Na loja há ainda peças de cerâmica, esculturas e, em breve, alguns têxteis como almofadas e tapetes. Se não conseguir passar por lá, ou ainda não tiver vontade de andar na rua, pode sempre espreitar a loja online.

+ Leia aqui as edições digitais e gratuitas da Time In Portugal

+ As melhores floristas no Porto

+ Lojas para comprar cerâmica no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story