Nas noites de Verão, há luz no Parque de Serralves

Há Luz no Parque

As noites de Verão vão estar mais iluminadas em Serralves entre 10 de Julho e 12 de Setembro. Quando o sol se deitar, a instalação Há Luz no Parque vai dar mais magia aos jardins de Serralves, com o desenho de luz das arquitectas Paula Rainha e Joana Mendo.

Nos meses quentes, o Parque abre para visitas nocturnas de quinta a sábado, convidando os visitantes a experienciar jogos de luz, a descobrir a vida que desperta à noite e a perceber "a convergência entre o plano natural, artístico e arquitectónico". É uma oportunidade para conhecer o Parque de uma perspectiva diferente.

A inauguração acontece a 10 de Julho, às 21.30, com um concerto do Drumming GP juntamente com o duo de piano e electrónica composto por Joana Gama e Luís Fernandes, potenciado pelas texturas visuais de Pedro Maia e o desenho de som de Süse Ribeiro. A entrada é livre.

A primeira visita orientada decorre a 11 de Julho com as autoras da instalação, mas há mais datas até Setembro. Haverá também visitas orientadas à biodiversidade nocturna do Parque, onde pode conhecer os seres da noite (anfíbios, morcegos, aves nocturnas), que desempenham papéis ecológicos importantes nos ecossistemas.

No dia 14 de Agosto pode até presenciar um momento especial de libertação de aves recuperadas no Parque de Serralves, com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Para captar bem estes momentos, aproveite os workshops de fotografia nocturna nos dias 16 de Julho, 6 de Agosto e 10 de Setembro.

