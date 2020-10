Nasceu um novo hotel nas antigas caves de vinho do Porto

A boa vista do The Lodge Wine & Business Hotel

Há um novo hotel de luxo em Vila Nova de Gaia. O hotel de cinco estrelas The Lodge Wine & Business está instalado nas caves da Real Companhia Velha, com vista para o rio Douro.

As antigas caves de vinho do Porto da Real Companhia Velha, em Vila Nova de Gaia, transformaram-se numa nova unidade hoteleira de cinco estrelas. O The Lodge Wine & Business Hotel abriu portas ao público no dia 1 de Outubro, vocacionado para as áreas de negócios e vinhos. Pertence ao grupo Pluris Investments, que integra a companhia de cruzeiros Douro Azul.

As linhas arquitectónicas do edifício respeitam a sua identidade de origem e a sua história, enaltecendo "uma experiência intimamente ligada ao vinho e à gastronomia do Porto e de toda a região do Douro", refere o comunicado. Com uma essência que reflecte "o melhor do luxo contemporâneo", o The Lodge convida a experiências como City Breaks e Turismo Cultural, com passagem obrigatória pela Gastronomia & Vinhos. As empresas terão também à disponibilidade um leque de opções para a realização de todo o tipo de eventos.

Os quartos estão disponíveis nas tipologias Superior e Deluxe, com vistas sobre o rio Douro e um design contemporâneo com cores quentes e inspiração vínica. Há também três tipos de suítes, com tamanhos desde os 40 metros quadrados – a maior tem 215 metros quadrados, com dois andares, sala de estar, kitchenette, sala de jantar e um espaço desportivo.

O restaurante Dona Maria recupera as tradições e histórias da cozinha tradicional portuguesa, recriando-a com ingredientes orgânicos e sazonais, em profunda ligação com os vinhos nacionais.

Nesta fase de lançamento, há uma promoção exclusiva através do site oficial, por email ou telefone (220 157 540). Todas as reservas directas, com estadia até 15 de Dezembro, têm direito a alojamento com pequeno-almoço, bebidas de cortesia à chegada, check-in e check-out tardios sem custos adicionais, e ainda um crédito de 30€ por estadia, para ser usado nos serviços do hotel.

Rua de Serpa Pinto 60, Vila Nova de Gaia. 220 157 540.

