Natura Fun Park inaugura em Gaia

O Feijão Verde Natura Fun Park está instalado no espaço florestal do Monte da Virgem. Inaugura este sábado, dia 13 de Junho, às 10.00.

O Feijão Verde Natura Fun Park vai inaugurar em Vila Nova de Gaia no sábado, dia 13 de Junho. O parque está instalado no espaço florestal do Monte da Virgem e tem na natureza o palco principal. Algumas das valências incluem uma quintinha de animais, arborismo, minigolfe, air bungee, espaço JUMP, insuflável, rampa de snowtubing, campo de futebol, karts a pedal e espaços verdes com cabanas para acampamentos e piqueniques. Os mais corajosos e aventureiros podem experimentar a “mina”, de onde terão de tentar escapar.

Há muito mais que poderá fazer neste parque: respirar ar puro, molhar os pés nos regos de água da mina, passear à sombra das árvores centenárias e até trazer o seu amigo de quatro patas. “A estimulação sensorial desempenha uma função vital, não só para a aquisição de conhecimentos acerca do mundo, como para um desenvolvimento emocional saudável, em particular da criança. E o exterior e a natureza são o palco de desenvolvimento por excelência”, refere a organização.

O Feijão Verde Natura Fun Park vai estar aberto de segunda a sexta-feira, das 14.00 às 20.00. Aos sábados, domingos e feriados, o horário será das 10.00-13.00 e 14.00-20.00. A entrada é pela Avenida Vasco da Gama 774, Espaço 39 (ver mapa).

