A Netflix levantou o véu e revelou quais são os filmes originais mais vistos da plataforma de streaming. De acordo com a Bloomberg, o filme de acção Tyler Rake: Operação de Resgate, com Chris Hemsworth, é o mais visto com 99 milhões de visualizações. Os valores apresentados são baseados no número de contas que iniciaram o streaming nas primeiras quatro semanas que se seguiram às estreias dos filmes.

Bird Box (2018), um thriller distópico com Sandra Bullock, e Spenser Confidential (2020), com Mark Wahlberg, são os filmes que se seguem no top da Netflix, com 89 e 85 milhões de visualizações, respectivamente.

A última produção de Martin Scorsese, O Irlandês, foi o sexto filme mais visto, atraindo 64 milhões de visualizações. Um número não tão substancial quando comparado com a comédia Mistério a Bordo, que conta com Jennifer Aniston e Adam Sandler nos papéis principais, e que registou 73 milhões de visualizações, ou com 6 Underground, co-produção de Michael Bay e Ryan Reynold, que foi visto em 83 milhões de ecrãs.

Nesta lista, nenhum dos filmes, à excepção do de Scorsese, atraiu a atenção da crítica. Outros originais da Netflix premiados, como Roma e Marriage Story, não figuram no top dez. Segundo a Bloomberg, um ponto em comum entre todos os filmes que figuram na lista dos mais vistos é o facto de terem nomes bem conhecidos do público nos papéis principais.

Operação Fronteira (63 milhões), com Ben Affleck, The Wrong Missy (59 milhões), A Plataforma (56 milhões) e Par Perfeito (48 milhões) são os restantes filmes que integram a lista.

