O novo hotel de quatro estrelas resulta da recuperação de parte das ruínas do Convento Madre Deus de Monchique, junto ao rio Douro. Inaugura a 3 de Agosto com 124 quartos.

Debruçado sobre o rio Douro, em Miragaia, o NEYA Porto Hotel inaugura no dia 3 de Agosto com os selos Clean & Safe e Safe Travels. O hotel de quatro estrelas superior nasce da reabilitação de parte das ruínas do Convento Madre Deus de Monchique, mantendo a sua traça original.

Entre os 124 quartos, encontram-se suítes decoradas com o tema “Rota das Indústrias”, que tiveram a colaboração de marcas como a Bordallo Pinheiro, Corticeira Amorim, Delta Cafés ou Vista Alegre.

O NEYA Porto Hotel dispõe de um business center, três salas de reunião, spa, ginásio e o restaurante Viva Porto, com vista para o rio Douro e uma carta inspirada na gastronomia tradicional portuguesa. No terraço, encontra-se o bar Último, com uma oferta de cocktails, snacks, refeições ligeiras e uma vista panorâmica sobre o Douro e o claustro ajardinado do antigo Convento de Monchique.

O Convento da Madre de Deus de Monchique era um convento feminino, pertencente à Ordem dos Frades Menores e à Província de Portugal da Observância. Foi fundado em 1533, no sítio de Monchique, onde existia uma sinagoga em pleno território da judiaria, e foi encerrado em Agosto de 1834. Ficou imortalizado no romance Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco – de uma janela do convento, Teresa de Albuquerque despediu-se do seu amado Simão, que seguiu num navio pelo Douro, a caminho do degredo.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story