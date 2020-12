Nikon oferece aulas de fotografia até ao final do mês

Para os iniciantes ou para os que andam sempre com a máquina atrás, até dia 31 de Dezembro a Nikon disponibiliza dez aulas online, leccionadas por um fotógrafo profissional, acessíveis em qualquer parte do mundo.

Nestes cursos, pode aprender a fazer um vídeo com música – e utilizar os novos ensinamentos para surpreender alguém nesta época festiva diferente – ou explorar detalhes minuciosos que por vezes inquietam mesmo os mais experientes, como obter a luminosidade ideal para fazer um disparo. "Fotografar crianças e animais de estimação" será uma das disciplinas em estudo, com a fotógrafa Tamara Lackey, mas poderá também "Descobrir a fotografia Macro" com Joey Terrill e a "A arte de fazer videoclipes" com Chris Hershman.

Estas aulas custam habitualmente entre os 12,50€ e os 42€, mas nesta quadra natalícia a Nikon disponibiliza-as gratuitamente. Para aceder a cada uma delas, precisa apenas de visitar o site e ter à mão papel e caneta. Se tiver uma máquina, melhor ainda.

Editado por Inês Garcia

