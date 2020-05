No Boa Vista Café há pratos leves e uma boa esplanada

A Boavista está a crescer a olhos vistos, com cada vez mais espaços de restauração na zona. O mais recente chama-se Boa Vista Café, abriu no início de Março mas teve que fechar as portas devido à Covid-19. Reabriu-as agora e há muitos motivos para lá ir.



Com uma carta focada numa "alimentação simples e saudável", como explicam Catarina e Sandra Andrade, responsáveis pelo espaço, o Boa Vista Café tem tostas em pão alentejano, como a de frango e queijo fumado (desde 3€), quesadillas (desde 7,50€) e algumas alternativas para o pequeno-almoço – da bowl de iogurte com fruta, granola e mel (3,50€) aos sumos, batidos e smoothies (desde 1,50€).



A simpática esplanada é perfeita para uma refeição com aquela dose diária recomendada de vitamina D mas, se preferir, também pode optar pelo take-away ou pelas entregas, feitas num raio de 2 km.

