No Douro há um spa ao ar livre, no meio das vinhas

Para este Verão, a Quinta da Pacheca, em Lamego, preparou um spa ao ar livre, com tratamentos e massagens no meio das vinhas desta propriedade no Douro.

O tempo que vivemos é propício para nos aproximarmos mais da natureza. A pensar nisso, a Quinta da Pacheca, em Lamego, preparou um spa de Verão com tratamentos terapêuticos e experiências de relaxamento em plenos vinhedos, em simbiose com a paisagem do Douro. Há três massagens com finalidades diferentes, mas todas procuram proporcionar uma sensação de equilíbrio físico e espiritual.

A Chakra Divine (80€), com uma duração de 50 minutos, é uma massagem de corpo inteiro com movimentos suaves, usando óleo de Frangipani Monoi. A Reflexologia Podal (80€) é uma terapia ancestral que, através da massagem e pressão em pontos específicos da planta dos pés, estimula determinados órgãos internos. Já a Special Head Massage (40€) dura 20 minutos e visa aliviar a tensão postural e o stress acumulado no couro cabeludo, pescoço e ombros.

Na Quinta da Pacheca há outras actividades ao ar livre, como piqueniques no meio das vinhas e passeios pedestres pelos 75 hectares da propriedade. Mas há mais novidades este ano.

O The Wine House Hotel tem um novo edifício com 24 quartos virados para o rio Douro e uma nova piscina exterior. Situada numa parte mais elevada da propriedade, é de fácil acesso a todos os hóspedes, quer estejam instalados nos famosos wine barrels, na nova unidade ou no edifício principal. Aproveite o restaurante e a sala de provas para experimentar os vinhos produzidos na quinta.

