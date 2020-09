No Emotivo, os pratos são para partilhar e percorrem várias regiões do país

As férias já acabaram, mas não vê a hora de voltar a viajar? Pode fazê-lo sem sair do Porto, à mesa do novíssimo restaurante Emotivo, comandado pela chef Sara Verde, no Quarteirão das Artes. "Sou a irmã mais nova de quatro e quando éramos miúdos os meus pais sempre tiveram a ideia de correr o país de carro para experimentar os pratos característicos de cada região", conta, em comunicado.

De portas abertas desde meados de Agosto, o Emotivo funciona com menus de degustação, para duas pessoas, que percorrem diferentes regiões do país. E as receitas de base tradicional são confeccionadas com ingredientes da época vindos de fornecedores locais.

A cada dois meses há duas regiões em destaque – como a Beira Litoral e o Algarve, até ao final de Outubro. Feijoada de sames, canja de bacalhau, muxama de atum e carne de porco com amêijoas e xerém são alguns dos pratos salgados que pode encontrar. Nos doces, pode cruzar-se com um arroz doce de Coimbra ou com uma torta de figos algarvia.

A região escolhida vai depender do resultado de um jogo. Num tabuleiro com dez objectos, cinco relacionados com cada região, os clientes são convidados a escolher três. A que estiver em maioria lança o mote para o menu, sempre com sete momentos, a 55€ por pessoa. As bebidas não estão incluídas, mas a carta de vinhos é extensa e há sempre a oportunidade de harmonizar com exemplares da região em causa.

Formada também em fotografia, área em que trabalhou durante 17 anos, Sara Verde tem, no Emotivo, espaço para obras de "fotógrafos convidados pela galeria The Cave Photography", que estão à venda para o público.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal