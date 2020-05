No Way Out lança escape room virtual inspirado no Porto

O No Way Out Escape Room Porto adaptou uma das suas salas, de forma a criar novas experiências que podem ser jogadas online. Agora pode jogar o INVICTUS sem sair do sofá.

No jogo, toda a história e memória da cidade do Porto foram apagadas. No século XIX, um historiador foi em busca de respostas e acabou preso num pequeno palacete. O objectivo do jogo é ajudá-lo a regressar numa cápsula do tempo e recuperar todos os símbolos e memórias da cidade.

O jogo vai funcionar através da plataforma Zoom, onde os participantes e respectivas equipas vão poder falar com o Game Master e dar-lhe todas as indicações e instruções necessárias para que consigam resolver todos os mistérios dentro do tempo de duração do jogo.

O INVICTUS tem a duração de uma hora e cada equipa pode ter no máximo até sete elementos. O preço começa nos 40€ (para duas a quatro pessoas) e vai até aos 60€ (no caso de serem cinco a sete jogadores). As reservas podem ser feitas no site oficial do No Way Out, das 12.00 às 22.00 (de segunda a sexta-feira) e das 11.00 às 23.00 (sábados, domingos e feriados).

