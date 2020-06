Na noite de São João do Porto, de 23 para 24 de Junho, não haverá transportes públicos e as ruas terão fiscalização e policiamento reforçados. O município apela a que não se estrague, numa noite, o exemplo de civismo que os portuenses têm dado.

O programa oficial dos festejos do São João foi cancelado em Abril devido à pandemia. A Câmara do Porto anunciou esta semana que na noite de São João, de 23 para 24 de Junho, não haverá transportes públicos, nem música, nem fogo-de-artifício, e as ruas terão fiscalização e policiamento reforçados. Apesar de não ser proibida a circulação de pessoas, ainda não é tempo para celebrações em massa.

Apesar de a Câmara e as forças de segurança "não poderem agir directamente impedindo a circulação de pessoas, há medidas adicionais que podem ser tomadas para mitigar grandes ajuntamentos na noite mais típica do ano", refere o comunicado publicado no portal municipal. Assim, na noite de São João não haverá o habitual reforço da operação dos transportes públicos para a Baixa e Centro Histórico, nem os habituais cortes de trânsito em artérias que propiciem os ajuntamentos de pessoas.

Os festejos do São João devem ser circunscritos "ao menor aglomerado de pessoas possível, confiando nas atitudes e comportamentos individuais responsáveis". O município apela a que "as sardinhas sejam comidas em família e que não se estrague, numa noite, o admirável exemplo de civismo que os portuenses têm dado ao país".

