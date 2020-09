Noites ao ar livre no pátio do Museu de História Natural e da Ciência

Noites do Pátio do Museu

Os eventos gratuitos ao ar livre estão de regresso ao pátio do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP), entre 9 e 30 de Setembro. No total, são 17 propostas para todos os públicos, com uma programação dedicada à ciência e cultura, com cinema, música, poesia, debates e masterclasses.

Tal como aconteceu em Julho, as Noites no Pátio do Museu de Setembro acontecem de terça-feira a sábado, com a excepção da sessão inaugural, marcada para quarta 9, com uma conferência sobre o fonógrafo de Edison, integrada no ciclo "A Voz dos Objectos".

Nesta primeira semana, o programa propõe, ainda, uma masterclass de desenho, liderada pelo arquitecto Telmo Castro (10 de Setembro), e o regresso das sessões do ciclo de cinema Kino Doc (11 de Setembro). Para sábado, está prevista a exibição comentada de Escondidos na Noite, documentário dedicado aos morcegos, com Hugo Rebelo e Francisco Álvares.

Todos os eventos decorrem no pátio do pólo central do MHNC, com acesso pelo Jardim da Cordoaria, às 21.30. A entrada é gratuita, mas sujeita a marcação prévia. A higienização das mãos e a desinfecção do calçado será obrigatória, estando a lotação do espaço limitada a cerca de um terço da capacidade total de ocupação.

Consulte aqui o programa completo.

