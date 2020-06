No pátio do Museu de História Natural e da Ciência do Porto vai poder assistir a sessões gratuitas de cinema, poesia, música, ilusionismo, dança e debates.

Em Julho, o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, em colaboração com a Casa Comum, vai receber eventos ao ar livre no pátio do Polo Central, com entrada pelo Jardim da Cordoaria. De terça a sábado, sempre às 21.30, poderá assistir a sessões de cinema, poesia, música, ilusionismo, dança e debates. A entrada é livre, mas sujeita a marcação prévia no portal Eventbrite.

A iniciativa arranca no dia 1 de Julho, com uma conversa sobre “A Voz dos Objectos | Os dinossauros do MHNC-UP”, liderada pelo investigador João Muchagata, seguindo-se um concerto dos Andor Violeta a 2 de Julho e o ciclo de cinema DOC ÍNDEX: Documentários Proibidos, que começa a 3 de Julho.

Até ao final do mês, haverá ainda espaço para sessões de poesia com o vocalista dos Mão Morta, Adolfo Luxúria Canibal (7 de Julho), ou com Andreia C. Faria (21 de Julho), para desafiar a imaginação numa sessão de ilusionismo com Gonçalo Gil (30 de Julho), entre outros eventos.

Consulte a agenda completa:

