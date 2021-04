North Music Festival regressa ao Porto em Setembro

Deftones, Waterboys e The Script já estão confirmados para a edição deste ano do North Music Festival, que regressa entre 30 de Setembro e 2 de Outubro.

O North Music Festival, que habitualmente abre a época de festivais de música do Porto, foi adiado para o final de Setembro. Depois do cancelamento em 2020, estava previsto acontecer este ano entre 20 e 22 de Maio, mas agora há novas datas para marcar no calendário. O festival regressa à Alfândega do Porto entre 30 de Setembro e 2 Outubro, tendo assegurado a confirmação dos Deftones, Waterboys, The Script e Moonspell.

O bilhete diário tem o valor de 50€ e o passe geral terá uma pré-venda limitada no valor de 90€. Os bilhetes adquiridos em 2020 mantêm-se válidos para as novas datas agora anunciadas, tendo em conta o alinhamento do cartaz. Já os detentores dos passes gerais (de dois dias no ano passado) passam a ter acesso aos três dias da nova edição, sem qualquer custo adicional. Quem ainda não tiver comprado, pode fazê-lo online.

Citado em comunicado, o director da Vibes & Beats, Jorge Veloso, responsável pela organização, refere estar “confiante na previsão do Governo, Comissão Europeia e autoridades de saúde que apontam para uma imunidade de grupo da população portuguesa ainda antes do final do verão, tendo em conta o crescente processo de vacinação em conjugação com as deliberações da DGS, permitindo assim a realização responsável de um festival dentro desta nova normalidade”.

A organização tem estado em articulação com as autoridades de forma a garantir o cumprimento das directrizes para a realização do evento e está a receber consultoria de uma entidade privada de saúde, com “uma unidade de medicina populacional e saúde pública, que tem apoiado a tomada de decisões baseadas na evidência e na avaliação de dados”.

