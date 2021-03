NOS Primavera Sound adiado para 2022

A nona edição do NOS Primavera Sound estava prevista para Junho deste ano, após ter sido adiada em 2020, mas só deverá acontecer em 2022. A organização do festival anunciou esta terça-feira o cancelamento das edições do Porto e de Barcelona. À Invicta, o Primavera Sound deverá regressar entre 9 e 12 de Junho do próximo ano.

Segundo o comunicado, a decisão foi tomada "devido às incertezas que rodeiam a realização de grandes espectáculos nas datas originais do NOS Primavera Sound (10 a 12 de Junho), que, adicionadas às restrições que existem actualmente, fazem com que não seja possível trabalhar com normalidade na preparação do festival nem assegurar a sua celebração".

"Mantivemos o contacto permanente com as autoridades locais e com a Direcção-Geral da Saúde para explorar possíveis soluções, mas a nona edição do festival Primavera Sound merece ser celebrada como antigamente e as restrições a nível mundial fazem prever que isso não seja possível ainda este verão. Pelo menos, não da forma como deve ser vivida a experiência completa do festival", acrescenta a nota de imprensa.

Tal como aconteceu no ano passado, os bilhetes adquiridos para a edição de 2020 e 2021 são válidos para a edição de 2022. Quem preferir, pode solicitar o seu reembolso a partir de 1 de Janeiro de 2022.

O cartaz de 2021 retomava a maioria dos nomes do alinhamento cancelado de 2020, como Bad Bunny, Pavement, Tyler The Creator, Beck, Chromatics, FKA Twigs, King Krule, Kim Gordon e Dinosaur Jr, com novidades como Tame Impala, Doja Cat e os Gorillaz. Até ao dia 5 de Junho, será anunciado o line-up da edição do próximo ano.

