Em 2021, o festival portuense contará com a maioria dos artistas que iria actuar este ano, como Tyler The Creator, Pavement, Beck e Bad Bunny, mas também novidades como Tame Impala, Doja Cat e Gorillaz. Os bilhetes gerais estão à venda a partir de 18 de Junho.

O NOS Primavera Sound regressa ao Parque da Cidade do Porto em 2021, entre 10 e 12 de Junho. O cartaz retoma a maioria dos nomes do alinhamento deste ano, adiado devido à pandemia, e introduz várias novidades. Entre os cabeças-de-cartaz mantêm-se nomes como Bad Bunny, Pavement, Tyler The Creator, Beck, Chromatics, FKA Twigs, King Krule ou Kim Gordon.

Lana Del Rey, Weyes Blood, Sampa the Great, Park Hye Jin, Josey Rebelle, Maggie Rogers e Richard Dawson, que tinham actuações marcadas para este ano, ficam de fora do cartaz de 2021. Em contrapartida, a organização anuncia alguns nomes de peso para o próximo ano – os australianos Tame Impala, a estreia da rapper Doja Cat e os britânicos Gorillaz, de Damon Albarn e Jamie Hewlett.

Pabllo Vittar, Jehnny Beth (vocalista das Savages), Earl Sweatshirt, María José Llergo, Dinosaur Jr, Jawbox, Shellac, Cigarettes After Sex e DIIV são outros dos artistas do cartaz. A música nacional está bem representada, com nomes como Nídia, Montanhas Azuis, Throes + The Shine, DJ Firmeza, David Bruno, Chico da Tina ou Holy Nothing.

Os bilhetes gerais estão disponíveis a partir de 18 de Junho, às 12.00, pelo preço de 120€ (custos de operação não incluídos), na DICE e nos pontos de venda habituais (FNAC, CTT, El Corte Inglés e Lojas NOS). Os bilhetes diários podem ser adquiridos a partir de 25 de Junho, às 12.00, pelo preço de 60€ (custos de operação não incluídos). Os passes gerais VIP estarão à venda por 200€ em exclusivo na DICE e em número muito limitado, e incluem um welcome pack, descontos no consumo dentro da zona VIP e acesso às áreas com vista privilegiada.

Todos os ingressos adquiridos para o NOS Primavera Sound 2020 são válidos para a edição de 2021, basta apenas trocar o bilhete no ponto de venda onde foi comprado, entre 18 de Junho e 31 de Dezembro de 2020, sem qualquer custo associado.

