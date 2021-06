NOS Primavera Sound regressa ao Porto em 2022 e traz os Pavement

O Primavera Sound deve voltar ao Parque da Cidade do Porto entre 9 e 11 de Junho do próximo ano. Tame Impala, Gorillaz, Nick Cave e Beck são outros artistas confirmados.

Depois do cancelamento em 2020 e 2021, a nona edição do NOS Primavera Sound está agora agendada para 9 a 11 de Junho do próximo ano, no Parque da Cidade do Porto. O cartaz foi anunciado esta quarta-feira e será encabeçado por Tame Impala, Nick Cave & the Bad Seeds, Pavement, Beck e Gorillaz. Entre os 60 nomes já confirmados encontram-se ainda Little Simz, Kim Gordon ou King Krule. E durante as próximas semanas serão anunciados mais alguns artistas.

© DR Cartaz da edição de 2022 do NOS Primavera Sound

A partir desta sexta-feira, 4 de Junho, às 12.00, ficam disponíveis os passes gerais (140€) e os bilhetes diários (60€), na DICE e nos pontos de venda habituais (FNAC, CTT, El Corte Inglés e Lojas NOS). Os passes gerais VIP (200€) estarão em exclusivo na DICE em número limitado e incluem um welcome pack, descontos no consumo dentro da zona VIP e acesso às áreas com vista privilegiada.

Todos os bilhetes adquiridos para as edições canceladas de 2020 e 2021 serão válidos para o próximo ano. Para isso, é obrigatório efectuar a troca por um bilhete válido para a edição de 2022, no ponto de venda onde foi adquirido, a partir do dia da abertura da venda para 2022 e até ao dia 31 de Dezembro de 2021. Quem preferir, pode pedir o reembolso entre o dia 11 de Junho e o dia 1 de Julho de 2021, através de um formulário que estará disponível no site do festival.

+ Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal