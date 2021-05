Noshi Coffee reabre com novo menu de brunch

O Noshi é um espaço que privilegia a natureza e o bem-estar, com uma oferta variada de café artesanal e de produtos saudáveis, com opções vegan, sem glúten e sem adição de açúcares. Depois de três meses de portas fechadas, reabriu no final de Abril com um espaço remodelado, para reforçar o conforto e a segurança em tempo de pandemia.

Mas há também várias novidades na carta. Entre elas, um novo brunch repleto de cores e sabores saudáveis, para provar no espaço interior ou nas duas esplanadas – uma no exterior e outra no jardim interior. Se preferir, pode encomendar para take-away (através do número 22 205 3034) ou para entrega ao domicílio, directamente no site do Noshi.

© DR Pudim de chia

O novo menu de brunch (15€) é composto por panquecas de aveia com fruta, mel, manteiga e canela, nachos com dip do dia, iogurte com granola e mel, taco de salmão fumado com rúcula e tzatziki, sumo ou limonada e várias opções de bebidas de café (café de filtro, café au lait e cappuccino com leite de origem animal ou vegetal). O menu de brunch está também disponível em versão vegan (15€), com panquecas de aveia com fruta, agave, manteiga e canela, nachos com dip do dia, pudim de chia com granola e agave, taco de bolonhesa vegan com tomato masala, sumo ou limonada e café.

Na carta renovada, há novidades como o pudim de chia vegan e sem glúten, com polpa de manga, frutos vermelhos, amêndoa tostada, lascas de coco e agave (6€) e o smooth açaí vegan, com frutos vermelhos, banana, granola, lascas de coco e manteiga de amendoim (7€). Nas tostas, destaca-se a tosta veganera com cogumelos, húmus de pimento, couve roxa, milho e azeite de trufa (8€) e a tosta com salmão fumado, amêndoa caramelizada, rúcula e molho tzatziki (9,50€).

© DR Tosta veganera

Nos pratos principais, entra a bolonhesa vegan servida em cogumelo portobello (9€) e as pataniscas de curgete com salmão fumado, rúcula e molho tzatziki (11€). Para beber, experimente o Tropical Twist, com sumo de laranja, manga, rum e hortelã (7€) e o Ginger Shake com bebida vegetal, banana, maçã e gengibre (3,50€).

Rua do Carmo, 11-12. Aberto todos os dias (excepto terça-feira), das 10.00 às 19.00. Disponível para take-away (22 205 3034) e delivery.

