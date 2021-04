Nova aposta da LEGO alia realidade aumentada, música e mini-figuras

Se os miúdos passam a vida a cantar ou armados em dançarinos, e gostam de transformar a sala de estar num festival de Verão, há uma nova ferramenta ao dispor dos seus talentos. O Grupo LEGO e o Universal Music Group juntaram-se para lançar a VIDYO, uma experiência inovadora de videoclipes, que combina as populares mini-figuras com música e realidade aumentada.

Desafiadas a celebrar a sua criatividade, as crianças podem compor as suas próprias bandas e realizar diferentes performances, escolhendo roupas e combinando vários efeitos audiovisuais. E, como se esta novidade não fosse suficientemente excitante, graças a esta parceria, a versão humana da figurinha DJ L.L.A.M.A assinou contrato com a Astralwerks, um selo discográfico do Universal.

“Os rótulos são para os frascos. Nenhum estilo musical está para além dos meus limites”, afirma o produtor e DJ de Los Angeles, que quer inspirar a curiosidade dos futuros criadores musicais. Com a participação de NE-YO, vencedor de três Grammys, e o fenómeno pop Carmen DeLeon, o single de estreia de L.L.A.M.A, “Shake”, já está disponível para visualização ‒ e é o aperitivo perfeito para pôr as vedetas em potência a pensar em como dar vida às suas obras-primas.

Desenhadas para serem usadas com uma app gratuita, disponível para iOS e Android, cada uma das primeiras seis BeatBoxes portáteis (19,99€) inclui uma personagem, dedicada a um género musical específico, bem como um palco para fazer scan, uma placa de construção personalizável e até 16 BeatBits. Decoradas como pequenas capas de álbuns, as peças 2x2 representam efeitos musicais, movimentos de dança e adereços de cena, que podem ser tocados ao vivo. Com lançamentos de novos BeatBits no horizonte, há sempre uma nova superprodução à espera de ser criada.

LEGO

“Brincadeira e música são ambas [actividades] universais e têm um impacto fundamental no desenvolvimento das crianças”, diz William Thorogood, vice-presidente e produtor executivo desta nova experiência do Grupo LEGO, que oferece a oportunidade de cruzar o mundo físico e o digital, numa rede social interactiva completamente segura. Como a aplicação requer autorização dos pais, bem como anonimato, e tem moderação externa de todos os uploads feitos, os pais podem estar descansados com a segurança das criações online dos seus pequenos artistas. Mas, afinal, como funciona?

Para começar precisa de uma BeatBox (a app funciona sem os elementos físicos, mas não tem metade da piada). Depois é escolher a música, fazer scan das minifiguras e dos BeatBits e vê-los ganhar vida através de realidade aumentada, em três tamanhos diferentes ‒ mini (4 cm), médio (1,2 m) e mega (5 m). Se quiser dinamizar ainda mais as suas performances, há ainda BandMates avulso (4,99€), em caixas mistério, que trazem personagens adicionais, como o Red Panda Dancer, a Cotton Candy Cheerleader, o Samurapper e o Werewolf Drummer. E, com uma dose valente de coragem, é possível participar em desafios, que ajudam a dar asas à imaginação e a desbloquear mais de 1400 elementos de personalização, como novos fatos.

