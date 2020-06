A NudeMask é uma nova marca portuense de máscaras para vários tons de pele. As máscaras custam 6,90€ e estão disponíveis em tamanho de adulto e criança. Por cada máscara comprada, está a doar 1€ à Associação Cáritas Portuguesa, para que a protecção chegue a todos.

"A NudeMask é a primeira máscara inclusiva que não só protege a saúde pública, mas ergue a voz e age contra as injustiças raciais e sociais", refere a marca em comunicado. Porque "o tom nude não é apenas uma cor", a NudeMask apresenta as suas máscaras, para já, em quatro tons de pele, mas o objectivo é aumentar a gama de modelos para oito tons de pele.

De produção 100% portuguesa, as máscaras contam com certificação do Citeve para a matéria-prima e resistem a pelo menos 20 lavagens. Cada máscara é acompanhada por um saco de transporte e lavagem – para além de reter todas as partículas filtradas pela máscara assim que o seu uso termine, também a protege na lavagem, prolongando a sua vida útil. As máscaras estão disponíveis em pré-venda através do site www.thenudemask.com.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story