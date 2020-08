O Astória mudou de sala, de decoração e de menu

Polvo no carvão

De portas reabertas, o Astória, no Hotel Intercontinental Porto, tem agora uma nova identidade.

Além da mudança de sala – o restaurante já não tem vista para a Avenida dos Aliados e está agora instalado nas traseiras, junto à Praça das Cardosas, onde vai nascer em breve uma esplanada –, também a decoração está mais descontraída, com plantas e muita luz natural.



Para comer, pode optar pelo brunch, disponível diariamente entre as 10.30 e as 18.30 (a 15€ o menu fixo ou à carta, com bagels, panquecas, ovos e muito mais), ou pela carta de jantar.

É na carta de jantar que vai encontrar peixes e carnes confeccionados no carvão, muitos ingredientes orgânicos e algumas sugestões do chef Paulo Leite, como o arroz malandro de peixe e lavagante, o slow roast de perna de cordeiro ou o schnitzel de vitela.



