O chic&basic Gravity é o mais recente hotel da cidade

O hotel, que promete virar a cabeça dos hóspedes de “pernas para o ar”, foi inaugurado no início do mês.

O grupo hoteleiro espanhol chic&basic estreia-se em Portugal com o Gravity, o novo hotel inaugurado no início do mês na Baixa do Porto. Entre as diferentes comodidades típicas de um hotel, "existem elementos que desafiam a lei da gravidade", explica a empresa, em comunicado.

O hotel, na Rua das Oliveiras, é o resultado de um investimento de 13 milhões de euros e conta com 70 quartos, bar e restaurante. Tudo com um design "minimalista, confortável e funcional", conjugado com alguns detalhes fora da caixa. Por exemplo, "ao entrar no hotel o hóspede tem de passar por um cubo de espelhos que reproduz o seu reflexo ao infinito".

Outros pormenores que ajudam a caracterizar a temática do hotel são as letras – utilizadas para indicar diferentes locais do edifício –, que parecem suspensas no ar, ou o papel de parede que está virado de cima para baixo e um grande quadro negro, com cerca de 11 metros, preenchido com fórmulas invertidas.

© DR Instalação criada por Luís Vidal

O grande destaque vai para a piscina invertida, instalada no pátio interior do hotel, uma escultura da autoria do espanhol Luis Vidal, "que consiste num jardim com uma piscina ao centro, dobrada ao meio, que faz com que tanto a relva do terreno como as plantas, mesas, cadeiras e a própria piscina subam numa das paredes do playground. Esta estrutura é polivalente e serve como um lugar de descontracção para os hóspedes poderem relaxar, assim como um palco para espectáculos ou apresentações ao vivo", lê-se em comunicado.

Paralelamente à abertura do hotel, também foi inaugurado o restaurante Valentina's – o primeiro a abrir fora de Espanha e o sétimo do grupo Isabella’s –, que dá destaque à cozinha italiana e cultura mediterrânea.

Este é a primeira unidade da chic&basic, que conta com vários hotéis espalhados por Barcelona e Amesterdão. Por cá, o preço médio da estadia ronda os 110€ por noite para duas pessoas, com pequeno-almoço incluído.

Rua das Oliveiras, 48. 22 976 6740.

