Após uma paragem longa e forçada devido à pandemia, o Cineclube do Porto regressa à Casa das Artes com programação regular a 16 de Julho. Está agendada uma selecção de cinco filmes sobre a pausa e a quebra na rotina, cujas narrativas se desenvolvem ou culminam com a deslocação das personagens para um local que não é o seu meio ambiente.

No dia 16 de Julho é exibido Bacurau, dos brasileiros Kleber Mendonça Filho e Juliano Dorneles, largamente inspirado nos westerns. A 18 de Julho será apresentado O Verão de Skylab, filme de Julie Delpy onde uma reunião de família serve de retrato das contradições da França do final dos anos 1970.

Na semana de 23 e 25 de Julho, será exibido Frankie, filmado em Portugal por Ira Sachs, sobre a viagem final de uma famosa actriz com a sua família e amigos. Para sábado, dia 25, conte com Sorrisos de uma noite de verão, comédia de Ingmar Bergman livremente inspirada na peça de William Shakespeare, Sonho de Uma Noite de Verão.

A fechar o mês, no dia 30, é a vez da obra-prima de Rossellini, Viagem em Itália, em que um casal aproveita uma viagem a Nápoles para reflectir sobre o estado da sua relação.

O uso de máscara é obrigatório no interior da Casa das Artes e durante a duração total do filme. Os lugares serão marcados e com um lugar de intervalo entre os espectadores, excepto se forem coabitantes. Os bilhetes custam 3,50€, mas estudantes e maiores de 65 anos pagam 2,50€. Consulte a programação.

