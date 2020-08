O Douro tem um novo hotel com bungalows

O Portovella – Lodges & Bungalows vai ser inaugurado este mês em Baião, com suítes, bungalows e uma piscina para mergulhar com vista para o rio Douro.

No coração do Douro, o Portovella – Lodges & Bungalows está debruçado sobre o rio e envolvido pelas paisagens da Pala, em Ribadouro, no concelho de Baião. Será oficialmente inaugurado em meados deste mês, mas já está aberto para reservas, com preços desde 130€ nos bungalows e a partir de 190€ nas suítes.

As suítes têm casa de banho privativa, sala de estar e uma área de refeições com cozinha equipada. Cada um dos três bungalows tem uma cama de casal, um sofá-cama, uma kitchenette, uma casa de banho privativa e uma varanda. Em todos eles, poderá usufruir das amplas vistas para o rio e da luz natural que entra pelo quarto.

No terreno encontra também uma piscina para mergulhar com vista para o rio Douro, um parque infantil e zonas verdes para relaxar à sombra das laranjeiras. Nas redondezas pode passear de barco, explorar o Douro Vinhateiro, fazer passeios de bicicleta ou de todo-o-terreno, caminhar pelos trilhos do Vale do Douro ou visitar a Casa de Tormes, o cenário da obra A Cidade e as Serras de Eça de Queiroz.

Veja as imagens do exterior e interior do Portovella:

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story