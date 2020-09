O novo Parque Rural de Campismo e Caravanismo de Mourilhe, em Cinfães, é um projecto único no Douro, com bungalows, um restaurante, piscina, parque infantil e spa.

Debruçado sobre o rio Douro e protegido pelas encostas da Serra de Montemuro, o Parque Rural de Campismo e Caravanismo de Mourilhe é um projecto único na região, com muito para explorar.

Foi inaugurado no dia 13 de Setembro e está instalado junto à albufeira da Barragem do Carrapatelo, em Cinfães, na freguesia de São Cristóvão de Nogueira. Com uma área aproximada de 3 hectares, o parque foi construído em harmonia com a natureza do Douro.

Além de vários lugares para campismo e caravanismo, o parque inclui seis bungalows com kitchenette e varanda, com preços desde 60€. Tem um restaurante com esplanada, parque infantil exterior, zona de piqueniques ao ar livre, mesas de ping-pong, piscina, ginásio, um espaço destinado para o jogo da malha, posto médico, balneários e sanitários, loja de conveniência e um spa com massagens, jacuzzi e banho turco.

Os edifícios do restaurante, ginásio e spa são independentes no seu funcionamento, estando abertos ao público em geral. Consulte a tabela de preços.

