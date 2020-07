Mesão Frio vai recuperar o Miradouro do Imaginário, que irá reproduzir a forma de um barco rabelo. Os serviços técnicos da Câmara já concluíram o projecto de arquitectura para a obra de recuperação. Com uma altitude de 145 metros, o Miradouro do Imaginário é um anfiteatro com vista privilegiada para o Douro, onde os vales verdes alinhados com socalcos de vinha se fundem com o azul do rio.

Segundo o comunicado da Câmara, o futuro miradouro vai ter a forma de um barco rabelo, "uma homenagem simbólica do município aos navegadores desta embarcação", que vai transmitir "a ideia de que se está a navegar sobre o rio Douro". O barco rabelo é uma embarcação típica do Douro, que tradicionalmente transportava as pipas de vinho do Porto até Vila Nova de Gaia e ao Porto, onde o vinho era armazenado e posteriormente comercializado para outros países.

A estrutura do miradouro está projectada para exibir acabamentos em aço corten, material que possui diferentes agentes químicos na sua composição e que é reconhecido pela resistência à acção corrosiva, o que tornará a estrutura "mais resistente e duradoura". O projecto aguarda agora pela emissão de pareceres das entidades externas ao município.

