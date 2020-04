O festival de curtas-metragens em que todos podem concorrer

Liberte o realizador que vive aprisionado dentro de si e participe no Quarentine Film Festival. A iniciativa, que surge pelas mãos do cineasta Gonçalo Morais Leitão, vai dar ao vencedor a oportunidade de ver a sua obra produzida de forma profissional quando a quarentena acabar.

Uma câmara Alexa, iluminação, um director de fotografia (Ricardo Magalhães), correcção de cor (Nuno Garcia) e sonorização (Estúdio Estrela de Alcântara) são os elementos que o premiado terá à disposição.

Realizar uma curta-metragem com o seu telemóvel e a publicar na página do festival é tudo o que precisa de fazer para concorrer. Mais tarde, a organização vai escolher o melhor filme entre as cinco participações com mais gostos. Caso precise de inspiração, espreite esta mini curta que Gonçalo Morais Leitão partilhou:

